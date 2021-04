Derfor bør du bruke tid på kjøkkeninnredningen

Kjøkkenet er hjertet i mange hjem, og det er også et rom som er relativt kostbart å pusse opp fra bunnen av. Det betyr også at det på den ene siden er mange nordmenn som vil friske opp kjøkkenet hvert år, men samtidig er det også mange som utsetter arbeidet. Det er viktig å bruke tid på valg av kjøkkeninnredning, ta gjerne en titt på utvalget fra leverandører som AUBO Kjøkken, Bad, Vaskerom og Garderobe allerede tidlig i prosessen

Lag en kravliste til et kjøkken basert på dine behov

Inspirasjonsfasen stiller krav til både kreativt og systematisk analyse av egne behov. Prøv å finn inspirasjon fra forskjellige ferdig kjøkkenløsninger, men pass på å innsnevre listen med krav og forslag til de momenter som faktisk passer til behovene i hjemmet.

Et helt konkret eksempel kan for eksempel være barløsninger – som er flott, men ikke nødvendigvis veldig praktiske for en familie med mange små barn. En stekeovn som er plassert litt høyere opp i innredningen kan på den andre siden være et designgrep som også har en praktisk nyttefunksjon for den samme familien.

Få råd om de optimale løsningene

Alle seriøse kjøkkenleverandører tilbyr rådgivning og design av kjøkkenet for deg, og det er ikke uten grunn. Et kjøkken kan være bygget opp av en mengde forskjellige komponenter, og de skal selvfølgelig passe sammen. Dessuten er det ikke alltid enkelt å visualisere hvordan de forskjellige delene skal organiseres, og eksakte mål er helt avgjørende.

Det er også derfor som det er gull verdt å benytte seg av kjøkkenkonsulentens fagkunnskap, ved å helt enkelt komme med innspill, krav og inspirasjon – men la kjøkkenkonsulenten foreslå de konkrete løsningene og detaljene.

Med disse enkle grepene får du en kjøkkeninnredning som virkelig er tilpasset både hjemmet og hverdagen din, og som da også kan være til glede i mange tiår.