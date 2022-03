Gavetips til deg som er student

Som student er det ikke alltid like lett å finne plass i budsjettet til bursdag- og julegaver. Derfor kan være greit med noen gode tips til hva du kan gjøre dersom du fremdeles ønsker å gi en gave til en venninne eller kompis, selv om du har litt dårlig råd.

Du er ikke alene om å ha dårlig råd som student. Mange vennegjenger blir enige om at de ikke gir gave til hverandre slik at alle sparer penger, men det er likevel mange som også ønsker å gi gaver til hverandre. Her får du noen gode tips til hva du kan gi en kompis eller en venninne!

Noe for alle

En billig gave du kan gi til en venninne eller kompis er å spandere en øl. Si at dere skal ta en kveld alene bare dere to for å prate og hygge, og at du spanderer første runde. På den måten får dere en hyggelig kveld sammen og gaven du gir blir billig for din del, men også hyggelig for den som får den. For deg som er glad i personlige gaver, men som allerede har gitt «en kveld, bare deg og meg»-gaven tidligere så kan du gi en hjemmelaget gave. For et par år tilbake var «Open When…» konvolutter en populær gave. Lag for eksempel 10 konvolutter der du skiver «Åpne når…» og forskjellige situasjoner. For eksempel kan du skrive åpne når du savner meg, når du har kjærlighetssorg, når du er lei av eksamen, når du har hjemlengsel, eller noe helt annet. Skriv et lite kort og legg ved en liten duppedings i konvolutten.

En annen god ide er å spleise sammen med vennegjengen. På den måten kan dere gi en stor gave, men den trenger ikke å koste all verdens for hver enkelt. Gi en opplevelse, en god middag ute eller smykker.