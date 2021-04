Hva er daytrading?

Daytrading anbefales for de mer erfarne tradere. Grunnen til det er at daytrading er kjøp og salg over ekstremt kort tid. Dette kan foregår på sekunder, minutter eller høyst et par timer. Forutsetningen for å drive med daytrading er at du har erfaring og forståelse av markedet, samt en forståelse over risikoen dette innebærer.

Måte daytradere tjener penger på er ved å drive detaljert analyse og undersøkelse av markedet. Ved hjelp av teknisk analyse av grafene kan man anta at de historiske eller momentane bevegelsene kan fortelle noe om fremtidens bevegelser. Denne måten å handle på er dermed for de som virkelig kan analysere markedet og grafene, ellers vil dette kun innebære stor risiko og lite profitt.

Dette er forskjellene

La oss ta en titt på forskjellen mellom langsiktig handel og kortsiktig handel kan du se det for deg slik. En langsiktig, «normal» trader vil ta seg en god titt rundt og vurdere mange selskaper. Ved å se på alle interne og eksterne faktorer bestemmer den langsiktige traderen seg for hvorvidt dette er et selskap han eller hun ønsker å investere i. Motsetningen er daytradere, eller kortsiktig tradere som velger å studere hvordan andre tradere driver handel. Dersom de skulle oppdage at veldig mange begynner å kjøpe aksjer i en viss bedrift, så antar daytraderen at dette er et godt selskap, og velger å investere.

Like fort som handelen ble gjennomført vil daytraderen selge igjen. Så fort det er litt mindre interesse i et selskap er traderen rask på å selge. Slik vil kortsiktige tradere lære seg andres handlingsmønster og bevege seg deretter.