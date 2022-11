Hvordan investere i fond: En nybegynnerveiledning for å komme i gang

Det finnes mange forskjellige typer investeringsfond tilgjengelig for investorer, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. I dette blogginnlegget hjelper vi deg å forstå de ulike typene investeringsfond og hvordan du kommer i gang med å investere i dem. Begynn å investere i en anerkjent plattform der du vet at du vil kunne øke kapitalen din; start den enkleste veiledningen her: gjensidige-aksje.

Når det gjelder å investere i fond, er det et par ting du bør huske på. Først må du forstå de forskjellige typene investeringsfond som er tilgjengelig. For det andre må du kjenne investeringsmålene dine. Og for det tredje må du undersøke fondet før du investerer.

De forskjellige typene investeringsfond

Det er fire hovedtyper investeringsfond: aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og balanserte fond.

Aksjefond investerer i aksjer, og de kan enten være aktivt forvaltet eller indeksfond. Aktivt forvaltede aksjefond forvaltes av en profesjonell fondsforvalter som velger hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. Indeksfond sporer en spesifikk indeks, for eksempel S&P 500, og de forvaltes ikke aktivt.

Obligasjonsfond investerer i obligasjoner, og de kan også være enten aktivt forvaltede eller indeksfond. Aktivt forvaltede obligasjonsfond forvaltes av en profesjonell fondsforvalter som velger hvilke obligasjoner som skal kjøpes og selges. Indeksfond sporer en spesifikk indeks, for eksempel Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index, og de forvaltes ikke aktivt.

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige gjeldsinstrumenter, som statskasseveksler og sertifikater. De anses å være svært sikre investeringer, men de har også lav avkastning.

Balanserte fond er en blanding av aksje- og obligasjonsfond. De er designet for å gi investorer en blanding av sikkerhet og vekst.

Nå som du forstår de forskjellige typene investeringsfond som er tilgjengelig, la oss ta en titt på hvordan du kommer i gang med å investere i dem.

Begynn å investere i investeringsfond

Hvis du er en nybegynner investor, er den beste måten å komme i gang med å investere i investeringsfond å investere i et aksjefond. Verdipapirfond er en type investeringsfond som samler penger fra mange forskjellige investorer og investerer dem i en rekke verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter.

Det er mange forskjellige fond tilgjengelig, så det er viktig å velge et som matcher investeringsmålene dine. Hvis du for eksempel ser etter vekst, kan det være lurt å investere i et aksjefond. Hvis du er ute etter inntekt, kan det være lurt å investere i et obligasjonsfond. Og hvis du leter etter sikkerhet, kan det være lurt å investere i et pengemarkedsfond.

Når du har valgt et aksjefond, kan du åpne en konto hos en megler eller et investeringsselskap. De fleste investeringsselskaper tilbyr et bredt utvalg av verdipapirfond å velge mellom. Og hvis du ikke er sikker på hvilket fond som er riktig Det er viktig å huske at når du investerer i et aksjefond, investerer du i en portefølje av verdipapirer. Dette betyr at du er diversifisert, noe som er viktig fordi det bidrar til å beskytte deg mot tap i en sikkerhet.