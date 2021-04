Invester i en god rammemadrass til tenåringen

Søvn er utrolig viktig for oss mennesker uansett om vi er små barn, tenåringer, voksne eller eldre, men behovet vårt for søvn endrer seg gjennom livet og er noe som vi burde ta hensyn til. Det å gjøre nettopp det er nemlig en del av å legge til rette for den best mulige utviklingen der man er og når det kommer til tenåringer er det ekstra viktig.

Det aller første man må gjøre uansett hvem det gjelder er å finne en bra seng og en god rammemadrass er et fint sted å starte. Det er stor mulighet til å finne gode madrasser innenfor den kategorien og legge til rette for god søvn og utvikling for tenåringene i huset.

Søvn er essensielt for tenåringer

Selv om vi alle sammen har et stort behov for nok og riktig søvn, så er tenåringer blant dem vi er nødt til å passe ekstra godt på. For de er i en alder der de utvikler seg veldig mye både fysisk og mentalt og har i tillegg et stort press på seg i forhold til å prestere – og ikke bare fordi det er viktig akkurat nå, men fordi resultatene de får påvirker de mulighetene de får eller ikke får i fremtiden.

Og i kontrast til oss voksne har faktisk tenåringer behov for mer søvn enn det vi har og det er derfor ikke så rart at de sover til kanskje lang ut på ettermiddagen i helgene, selv om de voksne kanskje synes det er både irriterende og unødvendig. Det viser seg likevel at nesten alle tenåringer sover for lite og ikke bare har det innvirkning på hvordan de har det, men det påvirker også både den fysiske og mentale utviklingen deres og har stor innvirkning på hvordan de presterer på skolen.