Overmadrassen er et viktig element i sengen din. Med riktig tykkelse, støtte og avlastningsmulighet er du sikret en høyere søvnkvalitet. Når du velger overmadrass er det viktig at du velger et materiale som passer deg og dine behov.

Dersom du er en av de som synes det blir for varmt eller kaldt om natten kan du vurdere å investere i en temperatur-regulerbar madrass. Det er mange måter overmadrassen kan hjelpe deg mot et bedre søvnmiljø, samt bedre og mer jevn søvnkvalitet.

Hvorfor er overmadrass viktig?

Det er mange gode grunner til at du skal velge å bruke overmadrass over din originale madrass. For det første gir det bedre komfort og en følelse av en mer luksuriøs seng. Madrassene tilbys i mange forskjellige typer materialet, og ettersom dette er madrassen som er i direkte kontakt med kroppen din er det viktig at du velger riktig materiale. Du velger selv om du ønsker hard eller my madrass, eller kanskje fortrekker du memory-foam. Uansett hva du foretrekker vil du se at din søvnkvalitet blir bedre.

I tillegg til en mer komfortabel seng vil du også oppleve støtte på et nytt nivå. De aller fleste overmadrasser har et avtakbart trekk rundt som gjør at det er lett å vaske. Det vil si at du vil få en mer hygienisk soveopplevelse, og du regulerer fukt i sengen. Dette er ekstremt viktig for at du skal sove i et godt sovemiljø. Trekker beskytter både overmadrassen og den tykkere madrassen under, noe som gjør at holdbarheten bli lengere.