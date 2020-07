Skal du, som så mange andre nordmenn, holde sommerferie i eget land? Hvorfor ikke ta boligen med på ferie? På grunn av corona krisen, så vil de fleste nordmenn feriere i Norge denne sommeren. En av de mest populære måter å reise rundt på, er med campingvogn eller i bobil.

Bobil- praktisk og hyggelig

Bobilen er en populære måte å reise rundt i Norges land på, og denne sommeren vil veiene atter en gang fylles opp med bobiler og campingvogner. Det som er litt annerledes på veien i år, er at de fleste kjøretøyene vil ha norske skilt. En av fordelen med å reise rundt med boligen på ryggen, er at man har alt man har bruk for tilgjengelig, hele tiden. Det er simpelthen bare å stoppe bilen, hvis man skal ha lunsj, eller har bruk for en liten lur. Det er også en stor frihet i å reise rundt i bobil, da man kan overnatte der hvor man har lyst. Ferien behøver derfor ikke å planlegges i detaljerne, men kan formes underveis. Hvis du ikke har din egen bobil eller campingvogn, er det en god ide at du leier en. Det er en stor investering, så det kan være en god ide å prøve campinglivet ut en sommer, før man går all in.

Hold deg oppdatert via lokale medier

Norge er et langstrakt land, hvor avstandene er store. Hvis du reiser rundt i landet, så er det derfor en god ide at du holder deg oppdatert på relevante lokale nyheter. Spesielt denne sommeren, er det viktig at vi sjekker lokale nyheter, og er oppdatert på de lokale retningslinjer. Mange nordmenn vil bruke sommeren til å få sett mer av det vakre landet vi bor i, hvor en av de absolutte favoritt destinasjonene er Nord- Norge. Hvis du skal nordpå, kan du alltid holde deg oppdatert via Ranaposten.

Det er viktig at vi alle sammen er oppmerksom på avstand, og holder en god hygiene, også rundt på campingplassene. En annen måte å reise rundt med boligen på slep, er på vannet. Båtsalget har opplevd en voldsom vekst i år, og det tegner til at det er mange nye båteiere som vil tilbringe sommeren på vannet. Her kan du se forskjellen på norske og utenlandske turister.